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Hatay'da Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu

HATAY HABERLERİ  | 05.06.2020 19:56 | Son Güncelleme

Hatay'da Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni cemaati ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının destekleriyle, Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan "Musadağ Müzesi" kuruldu.

Vakıflı Mahallesi'nde kurulan müzede, Ermeni asıllı vatandaşların geleneksel kıyafetleri, ev eşyaları ve dini ayinlerde kullandıkları birçok farklı materyal sergileniyor.

Proje Koordinatörü Lora Çapar, kaybolmaya yüz tutan kültürlerini ayakta tutmak ve kayıt altına almak için Musadağ Müzesini kurduklarını söyledi.

Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nin, sadece doğal güzellikleriyle değil kültürüyle de dikkati çekmesi gerektiğini belirten Çapar, "Ermeni kültüründe Vakıflı köyünün farklı bir yeri var. Bu köye özel bir dil var. Bu dilde söylenmiş, buraya özel şarkılar ve gelenekler var. Bu yüzden kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdik ve müzeyi kurduk." diye konuştu.

Çapar, mahalleye gelen ziyaretçilere, Ermenilerin kültürel faklılıklarının yanı sıra diğer toplumlarla ortak yönlerini anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Müzede obje ve koleksiyondan ziyade hikaye odaklı bir çerçeve izlediklerini dile getiren Çapar, şunları kaydetti:

"Çünkü buranın bir hikayesi var, insanların yaşam hikayeleri var. Bunların üzerine projeyi hayata geçirdik. Dini gelenekleri anlatırken din vitrininin içine ayinlerde kullanılan kıyafetleri ve ufak objeleri koyduk. Vakıflı köyüne özgü bir geleneğimiz var. Yaşlılarımız şarkı defteri tutar. Günümüze kadar ulaşan şarkılarımız var. Elimizde 100 yıldan daha eski geleneklerimizi yansıtan örnekler var, bunları da sergiliyoruz."

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