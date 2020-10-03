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Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi

HATAY HABERLERİ  | 03.10.2020 18:51 | Son Güncelleme

Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişi, polis ekiplerince ayağından vurularak yakalandı.

Atatürk Caddesi'nde, bir apartmanın 3. katındaki dairesinde ailesiyle yaşayan A.H, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

İkna çabalarına cevap vermeyen A.H, özel harekat polisleri tarafından, itfaiye merdiveni yardımıyla girdikleri evin balkonundan bacağından vuruldu.

Yaralı A.H. olay yerindeki ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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