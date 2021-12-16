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Hatay'da eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

16.12.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı - Mağdurun avukatı Mehtap Sert: - "Kızdırılmış yağı defalarca kafasına dökmüş"

Hatay'da eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kızgın yağ dökülen kadın yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Meydan Mahallesi'nde G.Ç.T'nin (37) yalnız yaşadığı eve eski arkadaşı Mustafa Resul E. (34) geldi.

Mustafa Resul E, darbettiği eski kız arkadaşına önce cinsel saldırıda bulundu.

Zanlı daha sonra ocakta ısıttığı yağı G.Ç.T'nin yüzüne döktü.

Mustafa Resul E, fenalaşarak kendini kaybeden G.Ç.T'yi İskenderun Devlet Hastanesine götürdü.

Burada müdahaleyle kendisine gelen G.Ç.T'nin, yüzünü yakan kişinin eski erkek arkadaşı olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Resul E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Resul E, tutuklandı.

- "Kızdırılmış yağı defalarca kafasına dökmüş"

Mağdurun avukatı Mehtap Sert, gazetecilere, şüphelinin müvekkilini yaklaşık 1,5 yıldır takip ve taciz ettiğini öne sürdü.

Müvekkilinin evine gelen misafiri uğurladıktan sonra kapının çaldığını, müvekkilinin de bir şey unuttuğunu düşünerek kapıyı açtığını dile getiren Sert, "Şüpheli eve girerek müvekkilimize uyuşturucu veriyor ve cinsel şiddet uyguluyor. Devamında da sandalyeye bağlayarak işkence yapıyor. Kızdırılmış yağı defalarca kafasına dökmüş." ifadelerini kullandı.

Hatay'da eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

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