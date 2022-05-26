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Hatay'da evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı

26.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.İ'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri adreste yaptığı aramada 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli A.İ. gözaltına alındı.

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