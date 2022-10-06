Hatay'da evinde esrar ve sahte içki bulunan zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 4 kilogram esrar ve 265 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Değirmenyolu Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Adreste, 4 kilogram esrar ve 265 litre sahte içki bulundu.

Jandarma, ev sahibi N.K'yi gözaltına aldı.



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