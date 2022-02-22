Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu düşünülen 55 sikke, 8 çeşitli obje, madalyon, insan figürlü heykel ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli A.A. gözaltına alındı.



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