Hatay'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde esrar, tüfek ve telsiz ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Güveççi Mahallesi'nde M.U'nun evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle adreste yaptığı aramada, 1 kilo 25 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 el telsizi, 2 uyuşturucu içme aparatı ve 1650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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