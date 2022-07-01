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Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi

01.07.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay Deniz Otobüsü'nden (HADO) yapılan açıklamada, Sinan Paşa feribotunda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Feribotun tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlandığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple bugün saat 13.00 Girne-Hatay seferimiz ile 3 Temmuz'da saat 23.45 Hatay-Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay girne hado

Hatay Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
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Sabah
05:15
Öğle
12:44
İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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