Hatay’da FETÖ/PDY hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından müşterek yürütülen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Kavaklıoluk Mahallesi’ndeki operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. ve O.Ç. yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

