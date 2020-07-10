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Hatay'da Fransız işgalcilerin karargahı 82 yıl sonra kütüphane oldu

HATAY HABERLERİ  | 10.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Hatay'da Fransız işgalcilerin karargahı 82 yıl sonra kütüphane oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların 1938'de Hatay'daki işgal dönemlerinde askeri karargah olarak kullandığı tarihi bina, 82 yıl sonra Kırıkhan İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, açılışta yaptığı konuşmada, hayatın içerisine kütüphaneleri taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Hizmete açılan yeni kütüphanenin hayırlı olmasını temenni eden Turşucu, "Estetiği ve fonksiyonuyla cazibesini ortaya koyan bir bina ve biz özellikle şunu şiar etmiş durumdayız; kütüphanelerimizi hayatın içerisine taşırken, hayatı da kütüphanelerin içine taşıyınca bu bina ve içerisindekiler kullanılarak eskimesini istiyoruz. Biz bunları yenileriz, yenisini koyarız ama kullanılmamaktan dolayı kendi kendine eskiyen kitaplar olursa bizim üzerimize vebal olur. Bu yüzden kütüphaneyi hayatın içerisine taşımak zorundayız." dedi.

Kitap okuma sayılarındaki artışa da değinen Turşucu, üye sayılarının 5 yıl önce 1 milyonun altında olduğunu ancak şimdi bu sayının 4 milyona ulaştığını aktardı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da gelecek nesil için yapılan tüm yatırımların helal olduğunu söyledi.

Çocukların iyi yetişmesini ve gelecekte milleti en iyi şekilde temsil etmesini isteyen Doğan, "Kütüphaneler çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Bu kütüphaneden sonra herkesin yakınen bildiği Hatay Devlet Meclis Binası'nı kütüphaneye dönüştürmeye düşünüyoruz. Burası kültür-sanat merkezi haline getirilerek. İçerisinde çok güzel kütüphane olacak ve gençlerimize sürekli hizmet verecek hale getireceğiz." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da kütüphanenin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Kütüphaneyi halka kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade eden Yayman, "Fransız idarecilerin 'Biz hiç buradan gitmeyeceğiz' diyerek yerleştikleri binayı çok şükür 82 yıl sonra kütüphane yaptık. Burada yerli, milli, vatanını seven, milletini seven ve nereden geldiğini bilen nesiller yetişecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 bin 502 yetişkin, 7 bin 380 de çocuk kitabının yer aldığı kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

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