Hatay'da "gizli hayırseverler" 4 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Hatay'da 4 bakkalın veresiye defterini satın alan gizli hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine de zarf içinde para dağıttı.

Antakya ilçesindeki, Biniciler, Karaalibölüğü, Şirince ve Kantara Mahallesine giden ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, o mahalle bakkallarının veresiye defterlerinde kayıtlı 18 bin liralık borcu ödedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara da zarf içinde para dağıtan gizli hayırseverler, mahallelinden hayır duası aldı.

Biniciler Mahallesi'nde bakkal işleten Halit Uslu, 9 bin 400 liralık veresiye borcunun hayırseverler tarafından ödendiğini ve ilk defa böyle bir olaylar karşılaştığını anlattı.

Halen olayın şokunu atlatamadığını belirten Uslu, "Bakkala gelen kişileri ilk defa gördüm. Allah razı olsun kendilerinden. Mahallelinin borcunu ödeyecek durumu yoktu, zaten fakir bir mahalle burası. Borcun ödendiğini duyan insanlar çok mutlu oldu." dedi.

Bakkala olan borcu ödendiği için çok mutlu olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Zeynep Hasarcıklı ise yardımda bulunanlara çok dua ettiğini söyledi.