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Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı

13.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, 24 sahte geçici koruma kimlik belgesi ve 100'lük banknotlar halinde 49 bin 400 dolar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Hatay göçmen kaçakçılığı jandarma operasyon

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