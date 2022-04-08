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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

08.04.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve silahlı yağma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, M.K. ile evde bulunan R.E, B.R. ve D.D. yakalandı.

Evdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen M.K. ve B.R. tutuklandı, D.D. ve R.E. serbest bırakıldı.

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