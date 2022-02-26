Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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