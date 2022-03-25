Hatay'da GSM şirketi görevlisi kılığına girerek hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde GSM şirketi personeli kıyafeti giyerek kablo hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçegöz Mahallesi'nde telefon kablolarının geçtiği direklerde iki kişinin kablo kestiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede GSM şirketlerinin herhangi bir çalışma yapmadığını öğrenen ekipler söz konusu yere giderek, direkte bulunan M.B. ve M.K'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kullandıkları araçta, 135 metre kablo, trafo kutusu ve kablo koruma demiri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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