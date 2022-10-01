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Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi

01.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun Akarca uygulama noktasında ve Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde takibe aldıkları iki otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçlardaki aramada gümrük kaçağı 435 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler R.K. ve M.A.Ö'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Hatay Otomobil emniyet

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