YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

11.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 31 GC 118 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.K. idaresindeki 31 AKY 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçta bulunan D.T. ve M.G. yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 11 Ocak Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:48
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:05
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.