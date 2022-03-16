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Hatay'da hareket sensörüne mıknatıs koyan tır sürücüsüne ceza

16.03.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da hareket sensörüne mıknatıs koyan tır sürücüsüne ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hız ihlalinin takograf kayıtlarına yansımaması için hareket sensörüne mıknatıs koyan tır sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.Ö'nün kullandığı tırı, Adana-İskenderun Otoyolu, Dörtyol Kuzuculu Yol Kenarı Denetim İstasyonu'nda durdurdu.

Araçta takograf denetimi yapan polis, kayıtlara göre tırın hareket etmemesi gerektiğini belirledi.

Bir süre sürücüyle yolculuk yapan güvenlik güçleri, takograf ile kilometre göstergesinin aynı olmadığını tespit etti.

Araçta yapılan detaylı incelemede, hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirilerek hız ihlalinin takograf kayıtlarına düşmesinin engellendiği görüldü.

Tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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