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Hatay'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

28.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Hatay'da polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetiminde, kurallara uymadıkları belirlenen 87 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Antakya, Defne, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Dörtyol, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde havadan denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterle yapılan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler, karadaki ekiplerce uygulama noktalarında durduruldu.

Kontrollerde, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ihlali, kask kullanımı, hatalı park, araçlardan çöp atma gibi ihlalleri belirlenen 87 sürücüye para cezası kesildi.

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