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Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

12.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde farklı zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin İ.S, M.K, İ.E. ve E.B. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 1 televizyon, 2 hoparlör ve ses sistemi ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K'nin hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu ve E.B'nin ise suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL para cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, M.K. ile E.B. tutuklanarak ceza evine gönderildi. İ.S'nin ise emniyetteki işlemi devam ettiği öğrenildi.

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