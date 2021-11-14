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Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

14.11.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) – Hatay'ın Altınözü ilçesinde ev, bağ ve bahçeden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri ilçeye bağlı Yolağzı ve Babatorun mahallerinde son zamanlarda görülen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla şüpheli A.Y, H.Y, M.Ç, D.H. ve A.A yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir kısmını Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu A.A'ya sattıkları, adreslerinde yapılan aramada ise 2 plazma TV, 2 tabanca, 4 tüfek, 1 tarihi eser tabanca, 1 telefon, 2 araç anahtarı ve çeşitli el aletleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, H.Y, M.Ç. ve D.H tutuklanırken diğer şüpheli A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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