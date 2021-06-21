Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Payas ilçesinde mahalle kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile barıştı.

Kaya ve Laçin aileleri arasındaki husumet, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle giderildi.

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen barış töreninde dualar edildi, Kaya ve Laçin aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek husumeti sona erdirdi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, bu tür husumetleri bölgeden silip kaldıracaklarını belirtti.

Düşmanlığı körükleyen kan davalarının bitmesi gerektiğini ifade eden Altan, "Kan davalarının ortadan kalkmasını, cinayetlerin, akan kanın durmasını istiyoruz. Çocuklar yetim kalmasın artık. Kadınlar dul kalmasın, gözleri yaşlı anneler olmasın istiyoruz." diye konuştu.

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