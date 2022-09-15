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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.09.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.M.C'nin kullandığı 31 AAU 789 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 31 UZ 672 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolu Aktepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü A.D. ile aynı araçtaki E.D. ve Y.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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