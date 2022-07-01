Hatay'da ilaç kutusunda 155 gram eroin ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ilaç kutusuna gizlenmiş 155 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekir Karabacak Köprüsü civarında durumundan şüphelendikleri B.B'nin üst aramasını yaptı.

B.B'nin üzerinde ilaç kutusuna gizlenmiş 155 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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