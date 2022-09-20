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Hatay'da inşaat halindeki evde 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi

20.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da inşaat halindeki evde 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde bir evin inşaat halindeki bölümüne saklanmış 2 bin 100 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçat Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İkamete baskın yapan ekipler, evin inşaat halindeki odaları içerisine gizlenmiş 2 bin 100 litre sahte içki tespit etti.

Ev sahibi S.G. gözaltına alındı.

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Hatay Defne sahte içki İnşaat

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