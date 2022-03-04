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Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

04.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barboras Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 30 gelinlik ve kamera kayıt cihazının çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen F.A'nın adresine baskın yaptı.

Evdeki aramada 25 gelinlik bulundu, F.A. gözaltına alındı.

Gelinlikler sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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