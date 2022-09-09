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Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

09.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi'nde bir iş yerinden klima motoru, bilgisayar monitörü, kamera kayıt cihazı ve elektrik malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin İ.K, F.A. ve S.Y. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Armutlu Mahallesi'nde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

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