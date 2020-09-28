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Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama

HATAY HABERLERİ  | 28.09.2020 21:22 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erleri, İtfaiye Haftası münasebetiyle şehir turu attı.Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Antakya ilçesinde tur attı.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erleri, İtfaiye Haftası münasebetiyle şehir turu attı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Antakya ilçesinde tur attı. Her zaman insanların yardımına koşan, can ve mallarını korumak için kendi canlarını tehlikeye atan itfaiyeciler, İtfaiye Haftası münasebetiyle kentte tur düzenledi. Olumsuz bir durum olduğunu düşünerek tedirgin olan vatandaşlar, araçların İtfaiye Haftası münasebetiyle siren çaldığını öğrenince korteji ilgi ile izledi. Pandemi ve olası bir ihbar nedeniyle az sayıda araçla gerçekleşen kortej geçişi 15 dakika sürdü.

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