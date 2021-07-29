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Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

29.07.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuk Mahallesi'ndeki höyükte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, izinsiz kazı yaparken yakaladığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alanda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 fincan, ortası oyuk taş ve bıçak ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eserler, Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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