Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuk Mahallesi'ndeki höyükte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, izinsiz kazı yaparken yakaladığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alanda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 fincan, ortası oyuk taş ve bıçak ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eserler, Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz