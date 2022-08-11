Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı

SALİM TAŞ - Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda geçen yıl 1700 civarında olan yuva sayısı, bu sene koruma ve izleme çalışmalarıyla 2 bine yükseldi.

Samandağ sahilinde yumurtalarından çıkan yavrular, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmaya başladı.

Sahilde deniz kaplumbağalarının izlenmesi ve korumasına yönelik gönüllü çalışma yürüten üniversite öğrencileri, erken saatlerde kumsalların yolunu tutuyor.

Yuvaların kontrollerini ve incelemesini yapan öğrenciler, çeşitli nedenlerle yuvadan çıkamayan yavruların denize ulaşmasını da sağlıyor.

- "Gittikçe popülasyonları artıyor"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, yaklaşık 14 kilometrelik Samandağ kumsalının Türkiye'de özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz kaplumbağalarının mayısta başlayan yuvalamalarının devam ettiğini belirten Atik, aynı zamanda bu dönemde yavruların yumurtadan çıkmaya başladığını dile getirdi.

Atik, bu yılki yeşil deniz kaplumbağası yuva sayısının önceki senelere göre daha yüksek olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Geçen sene 1700 civarında yuvamız vardı ve bu yuvalardan 170 bin yavru çıkışımız gerçekleşti. Bu sene 2 bin yuvadan 200 bine yakın yavru çıkışı bekliyoruz. Gittikçe popülasyonları artıyor." diye konuştu.

Son 5 yılda yeşil deniz kaplumbağalarının yuva ve yavru çıkışlarında artış gözlemlendiğini anlatan Atik, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

- "İzleme ve koruma çalışmaları yuva ve yavru sayısını artırdı"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Sandık, 2 yıldır Samandağ sahilinde deniz kaplumbağalarının izlenmesi ve korunmasına yönelik gönüllü çalışmalara katıldığını ifade etti.

Yavruların sağlıklı şekilde denizle buluşmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Sandık, şunları kaydetti:

"Yuvalarda bulunan yumurtaların kuluçka süresi yaklaşık 55 gün. Bu sürenin ardından yavru çıkışı gözlemlenmektedir. Bizler yuvaları koruduğumuz gibi aynı zamanda yavruları da korumak durumundayız. Çevredeki ışıklardan dolayı yavru kaplumbağalar denize değil farklı yerlere yönelmektedir. Bu yavruları ait oldukları denize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yavruların yuvadan çıkışından sonra o yuvayı artık açıyoruz. Yumurta kabuğu ve yumurta sayımı yapıyoruz. Yuvanın çap ve derinlik ölçüsünü alıyoruz. Bunlar bize hem bilimsel bir veri hem de yavruların tahmini popülasyonu hakkında bilgi veriyor. Yumurtadan çıkamayan yavrularla ilgili de neden gelişmediği hakkında bilgi ediniyoruz."

Sandık, ekim ayına kadar yuvalardan yavru çıkışının sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

