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Hatay'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

24.07.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Hatay'da emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde havadan denetim gerçekleştirildi.

Denetime, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden trafik şube müdürleri katıldı.

Jandarma Havacılık Başkanlığından helikopterle gerçekleştirilen denetimde Antakya, Belen, İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterler havadan denetlendi.

Denetimde kurallara uymadığı tespit edilen araçlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Kontrol noktalarında durdurulan 714 araç ve sürücüsü denetlendi.

32 sürücüye 7 bin 129 lira idari para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi, belgesiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücü hakkında işlem yapıldı.

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