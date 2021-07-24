Hatay'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Hatay'da emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde havadan denetim gerçekleştirildi.

Denetime, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden trafik şube müdürleri katıldı.

Jandarma Havacılık Başkanlığından helikopterle gerçekleştirilen denetimde Antakya, Belen, İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterler havadan denetlendi.

Denetimde kurallara uymadığı tespit edilen araçlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Kontrol noktalarında durdurulan 714 araç ve sürücüsü denetlendi.

32 sürücüye 7 bin 129 lira idari para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi, belgesiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücü hakkında işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz