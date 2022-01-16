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Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

16.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine gönderdiği "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında, jandarma ekiplerince barınma, beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde park, bahçe ve orman gibi 52 ayrı noktaya 470 kilogram mama ve yemle su bıraktı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

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