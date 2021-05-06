YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

06.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Kepirce Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada yol kenarında hareketsiz duran şahini fark etti.

Kanat ve ayağında kırık olduğu belirlenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandıHatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:34
Yatsı
20:58

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Burcu Eczanesi
Antakya
Ipekçıoglu Eczanesi
Antakya
Kuzeytepe Eczanesi
Antakya
Sayın Eczanesi
Antakya
Anka Defne Eczanesi
Iskenderun
Bülent Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.