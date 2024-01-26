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Hatay’da kablo hırsızları yakalandı

İHA İHA
26.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Hatay’da 270 metre internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay’da kablo hırsızları yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 270 metre bakır internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca askeri ceza kanununa muhalefet suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ç ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.İ yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan; B.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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