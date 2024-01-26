Hatay’da kablo hırsızları yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 270 metre bakır internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca askeri ceza kanununa muhalefet suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ç ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.İ yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan; B.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

