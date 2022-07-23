Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alpaslan Mahallesi'nde A.G. ile H.S'ye ait ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.



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