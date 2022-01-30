Hatay'da kaçak avlanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza

Hatay'da, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinin kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimde yaban keçisi avlamaya çalışan kişi ile kaçak avlanan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Ekipler, 9 kişiye ihlalleri nedeniyle 18 bin 528 lira ceza uyguladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz