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Hatay'da kaçak avlanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza

30.01.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kaçak avlanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza

Hatay'da, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinin kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimde yaban keçisi avlamaya çalışan kişi ile kaçak avlanan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Ekipler, 9 kişiye ihlalleri nedeniyle 18 bin 528 lira ceza uyguladı.

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Ceza

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