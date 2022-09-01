Hatay'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde 250 kilogram kaçak tütün, 10 bin 220 doldurulmuş sigara ve 157 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Akbez Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.
Adreste, 250 kilogram kaçak tütün, 10 bin 220 doldurulmuş sigara, 157 bin boş makaron ve 3 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Ev sahibi A.T. gözaltına alındı.
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