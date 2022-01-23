YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

23.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünler ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 750 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira, gümrük kaçağı 390 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 150 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:52
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:16
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.