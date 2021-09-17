Hatay'da kamyonet devrildi: 6 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Abdulkadir Faur idaresindeki 79 MA 2531 plakalı kamyonet, Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



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