YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da kamyonet devrildi: 6 yaralı

Hatay'da kamyonet devrildi: 6 yaralı

17.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kamyonet devrildi: 6 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Abdulkadir Faur idaresindeki 79 MA 2531 plakalı kamyonet, Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Aşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyorAşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyor
Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralıHatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Hatay Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:12
Öğle
12:35
İkindi
16:04
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Hatay Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Ahali Eczanesi
Antakya
Ada Eczanesi
Defne
Küçükdalyan Merkez Eczanesi
Defne
Sürmeli Eczanesi
Defne
Zorkun Eczanesi
Defne
Hülya Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.