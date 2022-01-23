Hatay'da kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü

Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü.

Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşayan Feleknaz Arslan'a (54) ait evin çatısında kar birikintisi oluştu. Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü. Evin bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

Arslan, bu durum karşısında gözyaşı döktü.



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