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Hatay'da kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü

23.01.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü

Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü.

Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşayan Feleknaz Arslan'a (54) ait evin çatısında kar birikintisi oluştu. Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü. Evin bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

Arslan, bu durum karşısında gözyaşı döktü.

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