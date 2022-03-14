Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 21 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece de devam etti.

Kar ve buzlanma nedeniyle kapanan 21 mahalle yolu, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yayladağı Belediyesi ekiplerinin mahalle sokaklarındaki tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede bugün okullar tatil edilmişti.



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