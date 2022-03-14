YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

14.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 21 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece de devam etti.

Kar ve buzlanma nedeniyle kapanan 21 mahalle yolu, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yayladağı Belediyesi ekiplerinin mahalle sokaklarındaki tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede bugün okullar tatil edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Bakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildiBakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:49
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:03
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ara verdiğini söyledi! “Ne kadar sürer bilmiyorum”

Ara verdiğini söyledi! “Ne kadar sürer bilmiyorum”

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.