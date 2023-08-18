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Hatay’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

18.08.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ile hırsızlık suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 7 ayrı dosyadan 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.E. Defne Harbiye Mahallesinde bulunan ikametinde, hırsızlık suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. ise Antakya Saraykent Mahallesinde bulunan çalıştığı işyerinde yakalandı.


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