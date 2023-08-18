Hatay’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 7 ayrı dosyadan 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.E. Defne Harbiye Mahallesinde bulunan ikametinde, hırsızlık suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. ise Antakya Saraykent Mahallesinde bulunan çalıştığı işyerinde yakalandı.



