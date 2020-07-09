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Hatay'da kiralık araç firmalarına para cezası

HATAY HABERLERİ  | 09.07.2020 22:19 | Son Güncelleme

Hatay'da kiralık araç firmalarına para ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde, 3 işletmeye 28 bin 542 lira idari para cezası kesildi.

İlçe genelinde, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar denetlendi.

Ekiplerce kontrol edilen 14 firmadan 3'ü hakkında araç kiralayanların Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) kayıt yaptırmadıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

3 işletmeye 28 bin 542 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Bir firmanın ise iş yerinin kapatılması nedeniyle sistemden kaydının iptal edildiği öğrenildi.

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