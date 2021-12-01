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Hatay'da kış aylarına özgü tandır kahkesi yapımına başlandı

01.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurabiyenin üretimini yapan tandır işletmecisi Azade Dönmez: - "Zeytin hasadının yapıldığı dönemde zeytinyağıyla elde edilen kahkemiz yöresel bir lezzetimizdir"

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da özellikle kış aylarında tüketilen yöresel lezzet tandır kahkesinin yapımına başlandı.

Zeytinyağı, rezene, Hindistan cevizi, şeker, kabartma tozu, özel baharat karışımı, tuz, beyaz ve siyah susamın unda yoğrulmasıyla hazırlanan kurabiye, halka şekli verildikten sonra şeker ve susam karışımına bastırılarak tandırlarda pişiriliyor.

Tuzlu olarak da hazırlanabilen kahkede, yeni hasat edilmiş zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım yağ kullanılıyor.

Kahke, kış aylarında genellikle ara öğünlerde ve akşam çayıyla tüketiliyor, ev ziyaretlerinde misafirlere ikram ediliyor.

Yapımında kullanılan nohut mayası, kahkenin uzun süre bayatlamadan kalmasına imkan sağlıyor.

Altınözü ilçesinde belediyeye ait tandırın işletmecisi Azade Dönmez, AA muhabirine, zeytin hasadı zamanı ve sonrası yapılan tandır kahkesi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Tandır kahkesinin ağızlarda güzel bir tat bıraktığını belirten Dönmez, "Zeytin hasadının yapıldığı dönemde zeytinyağıyla elde edilen kahkemiz yöresel bir lezzetimizdir. Kahkemizi tandırda talep üzerine üretiyoruz. Zeytin zamanı, bayramlarda ve halkın bir araya geldiği düğün dernek gibi hadiselerde de kadınların toplaşarak tandırlarda yaptıkları bir lezzet. Kış aylarında kahkeye talep artıyor. Kilosu 35 liradan satılıyor. Gelip tatmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

İşletmede çalışan Emine Sarı da özel bir lezzet olan tandır kahkesinin hemen hemen bütün evlerde yapıldığını dile getirdi.

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