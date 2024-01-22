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Hatay’da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

İHA İHA
22.01.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kaza neticesinde 6 kişi yaralandı.

Hatay’da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; akşam saatlerinde Hatay’ın Arsuz ilçesi Akçalı mevkiinde meydana geldi. Akçalı mevkiinde seyir halinde olan L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, sürücü ve otomobildeki 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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