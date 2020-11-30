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Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası

HATAY HABERLERİ  | 30.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para ceza

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 95 kişiye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26-29 Kasım'da 1126 personelle il genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 258 ticari taksi, 54 pazar yeri, 1558 toplu taşıma aracı, 15 spor merkezi, 137 park-mesire alanı, 75 konaklama tesisi, 65 nikah-düğün salonları ve 1251 bakkalı kontrol etti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan 95 kişiye toplam 142 bin 650 lira para ceza yazıldı.

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