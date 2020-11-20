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Hatay'da Kovid-19'lu kişiyi almaya giden hasta nakil aracının sürücüsüne darp iddiası

HATAY HABERLERİ  | 20.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Hatay'da Kovid-19'lu kişiyi almaya giden hasta nakil aracının sürücüsüne darp iddiası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişiyi evinden almaya giden hasta nakil aracının sürücüsü, trafikte tartıştığı kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kırıkhan Belediyesine ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, Kovid-19 tanısı konulan kişiyi evinden almak için seyrettiği Atatürk Caddesi'nde, kendisine yol vermeyen bir otomobilin şoförüyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü Başbay'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzünde ve boynunda darp izleri bulunduğunu söyleyerek, "15.30'da vaka raporu geldi ve vakayı almaya giderken selektör yaparak sol şeride geçtim. Karşıdaki bir araç yol verdi, arkasındaki adam durmadı, üzerime sürdü aracı. Ben kenara kaçtım 'senin ne işin var burada?' dedi. 'Vakaya gidiyorum.' dedim, 'Buradan geçemezsin' diyerek tartışmayı sürdürdü ve indi aşağı bana kafa attı, ben de dayanamayıp ona vurdum. Sonra da ayağım kayınca beni darbedip dövmeye başladı." dedi.

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