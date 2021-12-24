YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da kumar operasyonunda 57 sikke ele geçirildi

Hatay'da kumar operasyonunda 57 sikke ele geçirildi

24.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kumar operasyonunda 57 sikke ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kumar operasyonunda 57 sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Polis yaptığı kontrolde, masaların birinde tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen 57 sikke buldu.

Sikkelere el koyan güvenlik güçleri, bir şüpheliye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Açıklama geldiYılbaşında kısıtlama olacak mı? Açıklama geldi
Hatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildiHatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:41
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Hatay Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Vehba Eczanesi
Serinyol
Alev Eczanesi
Defne
Bildiren Eczanesi
Defne
Hayat Sönmez Eczanesi
Defne
Kuzeytepe Eczanesi
Defne
Dınçer Eczanesi
Iskenderun
Oktayer Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.