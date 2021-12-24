Hatay'da kumar operasyonunda 57 sikke ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kumar operasyonunda 57 sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Polis yaptığı kontrolde, masaların birinde tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen 57 sikke buldu.

Sikkelere el koyan güvenlik güçleri, bir şüpheliye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yaptı.



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