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Hatay'da kuyumcudan 7 bilezik çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

21.06.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kuyumcudan 7 bilezik çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Hatay'da kuyumcudan 7 bilezik çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyumcudan 7 altın bilezik çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kuyumcudan 140 bin lira değerinde 7 bilezik çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının kimliğini tespit eden ekipler, M.Y'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adreste arama da yapan güvenlik güçleri, 1 bilezik, 9 bin 790 lira, 4 bin 225 avro ile 1727 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. emniyete götürüldü.

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