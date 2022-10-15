YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı

Hatay'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı

15.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı

Hatay'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kapalı olan bir kuyumcu dükkanına giren M.G, hırsızlık yaparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bölgede bulunan polis ekipleri, kaçan hırsızlık zanlısını kovalamaca sonucu yakaladı.

M.G'nin üst aramasında ve yanında bulunan çantada ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 7 tam altın, 8 altın bilezik, 133 gümüş yüzük, 4 yarım altın, 41 çeyrek altın, 20 gramlık altın, 186 gram altın, 175,8 gram hurda altın, 2 bin 870 avro, 182 dolar, 6 bin 995 lira, 50 İsviçre kronu ve 100 riyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştuİskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyorBakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Hatay Payas hırsızlık

Hatay Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:35
Öğle
12:26
İkindi
15:37
Akşam
18:08
Yatsı
19:21
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.